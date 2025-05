Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, colto in flagranza di reato per detenzione illecita di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, blitz antidroga a Fuorigrotta: arrestato 34enne con hashish, marijuana e cocaina

L’intervento è scattato nel quartiere Fuorigrotta, quando gli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati in un’operazione mirata, hanno notato un sospetto via vai di persone in via Marco Aurelio, nei pressi di un cortile condominiale. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito entrando nello stabile. Alla loro vista, un uomo ha tentato immediatamente la fuga. Ne è nato un breve inseguimento a piedi, terminato con il fermo dell’individuo, risultato poi in possesso di un consistente quantitativo di stupefacenti.

Nel dettaglio, il 34enne è stato trovato con: 42 involucri di hashish (circa 150 grammi), 74 bustine di marijuana (per un totale di 152 grammi), 15 dosi di cocaina (circa 4 grammi),e 540 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.