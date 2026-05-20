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Quarto, abbattimenti in corso delle opere abusive nel Rione 219

Sono in corso le attività di demolizione di tutte le opere abusive realizzate nei complessi del rione popolare 219 di via Alcide De Gasperi: le ruspe hanno già abbattuto manufatti, muri e cancelli che delimitavano abusivamente porzioni di aree pubbliche, ora tornate pienamente di pubblica utilità. L’intervento, realizzato dal settore Lavori pubblici in sinergia con il comando di Polizia Municipale e il settore Patrimonio-Beni confiscati, rientra nel programma di Rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr.

Quarto, abbattimenti in corso delle opere abusive nel Rione 219

 

“Stiamo concludendo un percorso di pieno ripristino della legalità e di recupero sociale e ambientale di un’area importante della nostra città, a poche centinaia di metri dal centro – sottolinea il sindaco di Quarto Antonio Sabino, che è anche delegato al Patrimonio e Beni comuni di Città Metropolitana di Napoli – Al posto delle occupazioni abusive, stiamo ora realizzando aree giochi per i bambini e le bambine che abitano in via De Gasperi e al servizio della vicina scuola secondaria di primo grado “Carlo Emilio Gadda”. Riqualifichiamo i giardini che tornano pienamente fruibili per tutti, con la piantumazione di decine di alberi e nuovi e più moderni arredi urbani. Il Rione 219 sta cambiando volto”.

Proseguono anche le attività di recupero coattivo delle morosità arretrate, con quasi 400mila euro recuperati e versati nelle casse comunali con 11 box liberati spontaneamente e altri 90 box da sgomberare nelle prossime settimane e la vendita degli alloggi ex Erp, dando una risposta a tutti quei cittadini che hanno fatto richiesta di acquistare l’immobile di cui erano legittimi assegnatari dai tempi del post-bradisismo anni ‘80.

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