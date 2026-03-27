Terra dei Fuochi, maxi operazione a Sant’Antimo: sequestrata area di 3.000 mq con rifiuti e stalle abusive

Importante operazione di contrasto ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi. A Sant’Antimo, la Polizia Locale, coordinata dal comandante Raffaele Vicchiariello, ha condotto un intervento ad alto impatto insieme alle pattuglie dell’Esercito e all’ASL veterinaria, portando al sequestro di un’area di circa 3.000 metri quadrati.

Sequestro rifiuti nella Terra dei Fuochi

All’interno del terreno sono state rinvenute vere e proprie montagne di rifiuti, provenienti principalmente da lavorazioni edili, oltre a materiali di vario genere. Una situazione che conferma ancora una volta l’emergenza ambientale che da anni interessa la Terra dei Fuochi, tra smaltimenti illeciti e discariche abusive.

Scoperte 9 strutture abusive adibite a stalle

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato anche nove strutture abusive utilizzate come stalle. L’area, già sotto osservazione da tempo, era monitorata attraverso droni e appostamenti mirati, che avevano evidenziato movimenti sospetti di autocarri, presumibilmente impiegati per lo sversamento illecito dei rifiuti.

Denunciato il proprietario, intervento dell’ASL

Il proprietario del terreno è stato denunciato. Contestualmente, l’ASL veterinaria ha disposto il trasferimento degli equini presenti nelle strutture abusive verso una sede idonea, per garantire il benessere degli animali.