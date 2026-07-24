Nell’ambito delle attività di controllo del territorio previste dal piano Terra dei Fuochi, coordinato dalla Prefettura di Napoli, proseguono i servizi della Polizia Municipale di Qualiano finalizzati al contrasto dei reati ambientali e delle attività illecite.

Qualiano, Polizia locale sequestra furgone carico di pezzi di ricambio di autovetture

Durante uno dei controlli, il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale, agli ordini del comandante Gaetano Cerasuolo ha fermato un furgone Iveco Daily condotto da un cittadino extracomunitario lungo la circumvallazione esterna. All’interno del mezzo sono stati trovati numerosi pezzi di ricambio per autovetture. Il conducente non ha saputo fornire alcuna indicazione sulla provenienza del materiale trasportato. Al termine degli accertamenti gli agenti hanno sequestrato il veicolo e l’intero carico, deferendo l’uomo all’Autorità giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

“Continuiamo a investire risorse e uomini per tutelare ambiente e sicurezza”

«I controlli sul territorio sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’illegalità», dichiara il sindaco Raffaele De Leonardis. «Continuiamo a investire risorse e uomini in un’attività che tutela l’ambiente e garantisce maggiore sicurezza ai cittadini. Ringrazio la Prefettura di Napoli per il costante coordinamento e il comandante Gaetano Cerasuolo, insieme agli agenti della Polizia Municipale, per il lavoro che quotidianamente svolgono».

Le attività rientrano nel programma di controlli predisposto nell’ambito del piano Terra dei Fuochi e andranno avanti costantemente con servizi mirati su tutto il territorio comunale.