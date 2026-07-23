Giugliano, fermati nella notte con auto cariche di rifiuti: tre denunciati

Nuovo blitz contro gli sversamenti illeciti nella Terra dei Fuochi. Nel corso di un’operazione notturna condotta dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania, sono state denunciate tre persone sorprese con veicoli carichi di rifiuti inerti, presumibilmente pronti per essere abbandonati lungo le strade della zona di Licola. L’attività rientra nel piano di controlli promosso dalla Prefettura di Napoli per contrastare i reati ambientali e i roghi dolosi.

Due interventi nella notte tra Licola e via Domitiana

Nel corso dei controlli notturni, gli agenti hanno intercettato due veicoli nella zona di Licola, lungo via Domitiana, in un orario ritenuto particolarmente favorevole per eludere i controlli. Nel primo caso è stato fermato un 64enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa e revisione. L’automezzo trasportava, tra il cofano e l’abitacolo, ingenti quantità di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e, secondo gli accertamenti, era pronto a scaricarli illegalmente lungo la strada. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per illecito smaltimento di rifiuti, mentre il veicolo è stato sequestrato anche per le violazioni al Codice della strada.

Denunciata una coppia per smaltimento illecito di rifiuti

Poco dopo, sempre nella stessa area, gli agenti hanno fermato un secondo veicolo carico di rifiuti inerti da demolizione. Alla guida c’era una 29enne di Acerra, accompagnata dal compagno, un 25enne di Pozzuoli. Entrambi sono stati denunciati in concorso per illecito smaltimento di rifiuti. Anche in questo caso il mezzo è stato posto sotto sequestro. Secondo quanto emerso dai controlli, il materiale trasportato comprendeva rifiuti di vario genere, tra cui pezzi di plastica e numerosi pneumatici di biciclette e ciclomotori, presumibilmente riconducibili ad attività abusive.

Sanzioni grazie alle telecamere mobili

L’attività di controllo ha riguardato anche l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni. Grazie all’impiego delle telecamere mobili, la Polizia Municipale ha individuato e sanzionato due persone provenienti da comuni limitrofi, sorprese a depositare rifiuti sulla pubblica via. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 430 euro.

Controlli per difendere il territorio

L’operazione conferma l’impegno della Polizia Municipale di Giugliano in Campania nel contrasto ai reati ambientali e alle attività di sversamento illecito che continuano a rappresentare una delle principali criticità della Terra dei Fuochi