Terra dei Fuochi, il Questore di Caserta ospite del podcast “Fronte Comune“ di TeleClubItalia

Il Questore della provincia di Caserta, Andrea Grassi, ha rilasciato un’intervista, presso gli studi di TeleClubItalia, sul tema dell’attività di prevenzione e contrasto ai roghi e all’abbandono illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi. L’intervento si è inserito nel programma di comunicazione promosso dal Commissario Straordinario Unico per la Terra dei Fuochi, Gen. Giuseppe Vadalà, con l’obiettivo di dare voce ai diversi attori impegnati nel contrasto al fenomeno. L’intervista è stata l’occasione per illustrare l’impegno della Polizia di Stato sul territorio e l’attività svolta in piena collaborazione con le altre Forze di Polizia, Istituzioni ed Enti coinvolti.

Un lavoro sinergico che rappresenta un valore aggiunto imprescindibile nel contrasto ai fenomeni di illegalità. È stato, inoltre, rimarcato il valore della legalità anche attraverso iniziative di carattere culturale; in tale contesto, è stato richiamato l’importante evento organizzato dalla Questura di Caserta “La Terra SiCura”, svoltosi lo scorso 22 giugno presso la Reggia di Caserta, con la partecipazione straordinaria della Banda della Polizia di Stato e di altri illustri artisti. L’intervista sarà disponibile su Teleclubitalia nei prossimi giorni.