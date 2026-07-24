Miasmi, riscontrate irregolarità in zona Asi: prescrizioni da Arpac

Giugliano. Proseguono le ispezioni straordinarie negli impianti dell’area Asi di Ponte Riccio a Giugliano, avviate dopo le numerose segnalazioni dei cittadini per i cattivi odori avvertiti anche nei comuni vicini. Nei sopralluoghi, i tecnici dell’Arpac – sottolineano in una nota – non hanno riscontrato particolari criticità dal punto di vista delle emissioni odorigene, fatta eccezione per un impianto dove sono state percepite lievi esalazioni all’ingresso.

Le verifiche hanno però fatto emergere le prime irregolarità. In un’azienda che tratta rifiuti era fuori uso da tempo una parte dell’impianto che serve a captare e abbattere le emissioni, danneggiata da un incendio dello scorso anno. Nello stesso stabilimento è stata accertata anche la dispersione di rifiuti plastici nei piazzali esterni. In un altro impianto, invece, non funzionava il sistema di nebulizzazione dei deodoranti e risultavano aperti i portoni che dovrebbero impedire la fuoriuscita di odori, a causa di guasti tecnici e lavori in corso.

Per tutte le non conformità riscontrate, Arpac ha imposto alle aziende interventi immediati per ripristinare gli impianti, eliminare le dispersioni e trasmettere la documentazione mancante. I controlli andranno avanti nelle prossime settimane, anche con il supporto delle altre autorità, per verificare il rispetto delle prescrizioni e individuare l’origine dei miasmi segnalati dalla popolazione. L’agenzia regionale ricorda la possibilità di inviare all’Agenzia segnalazioni geolocalizzate di disagi olfattivi che interessano il territorio, attraverso il profilo @ArpacOdorBot sulla piattaforma social Telegram, nonché nella sezione “Respira Campania” dell’app “Arpa Campania”