Il Castello delle Cerimonie, sigilli al Grand Hotel La Sonrisa: al via le operazioni di sgombero

Sono scattate questa mattina le operazioni di sequestro e sgombero dei locali commerciali del Grand Hotel La Sonrisa, noto al pubblico come “Il Castello delle Cerimonie”, situato a Sant’Antonio Abate, nel Napoletano. Gli agenti della Polizia Municipale stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, nell’ambito di un’indagine che ipotizza il reato di invasione di terreni o edifici.

Castello delle Cerimonie, via al sequestro del Grand Hotel La Sonrisa: sgomberati i locali

La struttura ricettiva, già acquisita al patrimonio del Comune di Sant’Antonio Abate, è al centro di un’operazione che precede la rimozione di arredi, attrezzature e macchinari presenti all’interno. Alle attività, come riportato dal Mattino, partecipano anche gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Nel corso dell’intervento sono stati apposti i sigilli agli uffici e ai locali commerciali, con l’affissione dei cartelli che attestano l’avvenuto sequestro. Contestualmente è stato avviato lo sgombero delle persone presenti nella struttura. Al momento, invece, restano nelle rispettive abitazioni i componenti della famiglia Polese.