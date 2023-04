QUALIANO. “Continua il lavoro di costruzione e consolidamento sul territorio dell’UDC con la nomina dell’avv. Marianna Quaranta come Commissario cittadino per Qualiano. Già reduce dall’importante esperienza politica fatta accanto ad Antonio Dell’Aquila alle ultime elezioni come candidata centrista al senato nei collegi plurinominali di Campania 1 e 2, ha voluto rinnovare la sua disponibilità forte anche del placet dell’on.le Nunzio Testa.

Marianna Quaranta commissario cittadino Udc Qualiano

“Continuerò a profondere il mio impegno politico e professionale per le PMI del nostro territorio – ha dichiarato – il nostro Paese ha bisogno di un rilancio economico importante e il Sud Italia, in questo momento, può fare la differenza. Ma non ci può essere un rilancio economico e sociale se prima non recuperiamo i valori fondanti che ci hanno portato ad essere tra i più apprezzati a livello mondiale”.

Comunicato stampa