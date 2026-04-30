La Regione Campania avvia un piano strutturato per il rilancio dell’Agro Aversano, puntando su rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e recupero degli ecosistemi. Con l’approvazione in Giunta del Programma Integrato di Valorizzazione (PIV), prende forma un percorso che coinvolge un’area vasta e strategica del territorio.

Agro Aversano, da Regione via al piano di rilancio: rigenerazione urbana e recupero ecosistemi

“Con il provvedimento approvato oggi in Giunta, la Regione Campania avvia un percorso concreto e strutturato di rigenerazione e valorizzazione dell’Agro Aversano, un’area vasta e complessa che comprende numerosi Comuni fortemente interconnessi tra loro, accomunati da criticità ma anche da straordinarie potenzialità di rilancio”, così l’assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, Vincenzo Cuomo ha commentato l’approvazione della delibera che riguarda la definizione del Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) dell’Agro Aversano.

Il piano individua come area target i Comuni di Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta e Villa di Briano. Contestualmente viene definito anche il Protocollo d’Intesa che punta alla valorizzazione del tessuto morfologico delle città storiche e degli spazi urbani, oltre al ripristino degli ecosistemi naturali e di quelli modificati attraverso l’impiego di Nature-based Solutions.

“La strategia, fortemente condivisa con il presidente Fico, si fonda su una visione unitaria del territorio, che mette al centro la riqualificazione del tessuto urbano e il recupero degli ecosistemi, attraverso l’impiego di Nature-based Solutions e interventi capaci di coniugare sostenibilità ambientale, qualità della vita e sviluppo. Parliamo di azioni che vanno dalla rigenerazione delle città storiche al riuso degli spazi dismessi, fino alla riconversione delle aree produttive in chiave innovativa ed ecologicamente attrezzata”.

Nel dettaglio, il programma prevede interventi orientati alla sostenibilità dei sistemi urbani, al recupero degli ecosistemi degradati, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e al miglioramento della gestione del rischio. Tra gli obiettivi anche la riqualificazione degli insediamenti urbani in chiave smart city e la conversione delle aree industriali, produttive e commerciali in disuso in poli ecologicamente attrezzati, con particolare attenzione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al rafforzamento dei servizi di prossimità.

“Si tratta di un modello di intervento che guarda al futuro delle città, puntando su sviluppo, rafforzamento dei servizi di prossimità e delle reti di comunità ma, al contempo, anche su resilienza, gestione del rischio e adattamento ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è avere territori più competitivi ma anche più inclusivi: puntiamo a trasformare l’Agro Aversano in un sistema urbano integrato, capace di valorizzare le proprie identità locali all’interno di una strategia comune di sviluppo sostenibile, capace di elevare gli standard ambientali e di migliorare la qualità complessiva degli insediamenti” ha concluso l’assessore Cuomo.