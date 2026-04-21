In corso la bonifica del campo rom di Qualiano sulla circumvallazione esterna: questa mattina la ditta incaricata dalla struttura commissariale del generale Vadalà, commissario straordinario per la Terra dei Fuochi, alla presenza del sindaco Raffaele De Leonardis e della Polizia Municipale, ha avviato le operazioni di rimozione dei rifiuti all’esterno e all’interno dell’insediamento.

Qualiano, al via la rimozione dei rifiuti nel campo rom grazie a sinergia comune e commissario Vadalà

L’intervento ha interessato sia i rifiuti accatastati all’esterno dell’insediamento e poi quelli ammucchiati all’interno e proseguirà anche nella giornata di domani. “Si vedono i primi frutti dell’intesa tra commissario ed enti locali – ha dichiarato De Leonardis -. Continuiamo a debellare il fenomeno dello sversamento illecito per dare seguito anche alla sentenza CEDU sulla Terra dei Fuochi”.