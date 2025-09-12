Qualiano, lite familiare in una palazzina di via Libertà: ci sono feriti

Una lite di natura privata è degenerata in violenza questa mattina a Qualiano. La zuffa avrebbe coinvolto madre e figlia in un appartamento di via della Libertà, al confine con il comune di Villaricca, a poche centinaia di metri dalla circumvallazione esterna. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Qualiano che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Nella lite sarebbero rimasti feriti entrambi i familiari. Sopraggiunte ben due autoambulanze con personale del 118. Seguiranno aggiornamenti.