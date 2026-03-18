Notte di violenza a Secondigliano, nella periferia nord di Napoli, dove due ragazzi sono rimasti feriti in seguito a un agguato armato. L’episodio si è verificato in via Mianella: secondo le prime ricostruzioni, i giovani sarebbero stati raggiunti da colpi di pistola esplosi da individui ancora non identificati.

Agguato a Secondigliano, due ragazzi feriti in via Mianella

I feriti sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza all’ospedale Cto, dove sono stati medicati per lesioni da arma da fuoco. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, risalire agli autori e comprendere il movente dell’azione.

Un altro episodio analogo si era verificato poche ore prima, nel pomeriggio di lunedì 16 marzo, nel centro cittadino. In via Montesanto, a breve distanza dalla stazione Eav della Cumana e dalla Funicolare, sono stati uditi colpi di arma da fuoco in pieno giorno. In questo caso non si registrano feriti, ma i carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto due bossoli sull’asfalto, avviando accertamenti per ricostruire quanto accaduto.