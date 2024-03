Ancora un inseguimento lungo le vie della città. Stavolta a Qualiano, sabato notte. I banditi si trovavano bordo di una vettura, una Multipla, probabilmente con l’obiettivo di mettere a segno furti o rapine.

Inseguimento da film: banda di ladri in fuga dai carabinieri si schianta sulla circumvallazione

I carabinieri però, che da giorni sono sulle tracce del gruppo di malviventi, li hanno individuati e li hanno inseguiti da via Falcone fino a via Palazzo Nuovo. L’inseguimento a suon di sorpassi azzardati e pericolosi è proseguito poi sulla circumvallazione esterna.

ll conducente però ha perso il controllo della macchina ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. I sei a bordo hanno quindi lasciato la vettura in strada e sono fuggiti a piedi nella campagne.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi risiederebbero nei campi rom tra Qualiano e Giugliano. I militari hanno hanno controllato la vettura scoprendo che era stata oggetto di furto un mese fa. A bordo hanno trovato due piedi di porco, due cesoie, un martello e altri attrezzi per lo scasso.

Allarme in zona

Da giorni in zona c’è allarme. In queste settimane bande di criminali hanno messo a segno diversi colpi in abitazioni private. Una situazione che sta provocando non poca preoccupazione nei residenti dell’area nord.

Un altro inseguimento è avvenuto venerdì scorso, quando una banda di malviventi – forse la stessa – a bordo di una Fiat Bravo, partita dall’Appia, nel comune di Sant’Antimo, è scappata da una pattuglia dei Carabinieri ed ha fatto perdere le proprie tracce dopo una fuga di 10 chilometri conclusasi nei pressi di Ponte Riccio.

Foto: archivio