un inseguimento protratto per 10 chilometri e concluso con la fuga dei malviventi. È successo tra la via Appia di Sant’Antimo e il la zona Asi di Giugliano. Caccia alla banda.

Inseguimento per 10 chilometri dall’Appia alla zona Asi di Giugliano: banda in fuga. Auto sotto chiave

Si è protratto per oltre 10 chilometri l’inseguimento di una fiat bravo bianca. I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno intercettato l’auto in via Appia, in direzione di Sant’Antimo.

Il conducente ha accelerato senza ragionarci su, appena vista la pattuglia. La corsa si è conclusa in zona Asi quando le persone all’interno, verosimilmente di etnia rom, hanno lasciato il veicolo e sono riuscite a fuggire a piedi.

Il sequestro

L’auto è stata sequestrata, le targhe sono risultate abbinate ad altra vettura. Nell’abitacolo attrezzi per lo scasso. Ora è caccia alla banda che ha fatto perdere le proprie tracce.