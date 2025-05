La Questura di Napoli, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti per contrastare i reati predatori, ha tratto in arresto due uomini di 30 e 31 anni, entrambi napoletani con precedenti specifici, accusati di rapina aggravata.

Napoli, rapine in serie sulla Circumvallazione Esterna: arrestati due uomini dopo inseguimento

I due sono stati inoltre denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e alterazione di targa automobilistica.

L’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, grazie all’intervento congiunto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Scampia. Le volanti erano state allertate da numerose segnalazioni giunte alla Sala Operativa, relative a una serie di rapine consumate sulla Circumvallazione Esterna da due uomini a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, armati di pistola.

Il mezzo è stato intercettato in viale della Resistenza, ma alla vista della polizia i due sospettati hanno tentato la fuga, dando vita a un inseguimento ad alta tensione. I fuggitivi hanno abbandonato lo scooter in via Teano, proseguendo a piedi verso via Vittorio Veneto. Durante la fuga, si sono disfatti di una pistola scacciacani calibro 8, priva di tappo rosso, poi recuperata dagli agenti.

La refurtiva

I due si sono infine rifugiati all’interno di uno stabile, ma sono stati bloccati e arrestati. Durante la perquisizione, il 30enne è stato trovato in possesso di un borsello contenente refurtiva riconducibile alle rapine: quattro braccialetti danneggiati, cinque fedi nuziali, una collana d’oro e due orologi, tutti con le chiusure compromesse. Il 31enne portava con sé una punta diamantata per trapani e guanti in lattice.

Le successive indagini hanno confermato che i due avevano messo a segno diversi colpi nel giro di pochissimo tempo, colpendo automobilisti fermi nel traffico tra Casavatore, Arzano e zone limitrofe. Sullo scooter è stata rinvenuta una targa adesiva contraffatta, applicata per eludere i controlli.