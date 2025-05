Tentano di rapinare uno scooter in pieno giorno nel quartiere Fuorigrotta, ma l’intervento fulmineo dei “Falchi” della Squadra Mobile mette fine al piano criminale.

Fuorigrotta, tentano rapina ma si schiantano: arrestato 15enne dopo inseguimento

Protagonisti due giovani malviventi, uno dei quali, appena 15enne, è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per le strade della città.

Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 19 maggio in via Alessandro D’Alessandro. Dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa, gli agenti si sono precipitati sul posto, sorprendendo i due rapinatori in azione, entrambi in sella a scooter.

Alla vista della Polizia, i due hanno tentato una fuga ad alta velocità ma, nel tentativo di dileguarsi, hanno perso il controllo dei mezzi, cadendo a terra. Mentre uno dei due è riuscito a fuggire a piedi, l’altro – il 15enne – è stato raggiunto, disarmato e bloccato nonostante la resistenza opposta.

Dagli accertamenti è emerso che lo scooter utilizzato era stato rubato. Il minorenne è stato tratto in arresto per rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Continuano le indagini per rintracciare il complice in fuga.