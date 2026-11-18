Condanne in Appello per la famiglia Bosti, ai vertici del clan Contini, e conferma del sequestro di beni per circa 20 milioni di euro. La terza sezione penale della Corte d’Appello di Napoli, presieduta dal giudice Conte, ha rideterminato le pene per Patrizio Bosti e i figli Ettore e Flora nell’ambito del processo sui vertici del gruppo criminale, una delle componenti dell’Alleanza di Secondigliano.

La sentenza: 26 anni a Patrizio Bosti, 20 al figlio Ettore

Per Patrizio Bosti, figura di vertice del clan Contini, la pena complessiva è stata fissata a 26 anni di reclusione per associazione mafiosa, tenendo conto della continuazione con una precedente condanna definitiva. Il figlio Ettore Bosti è stato condannato a 20 anni.

La Corte ha inflitto alla figlia del boss, Flora Bosti, una pena di 5 anni e sei mesi per riciclaggio aggravato, assolvendola invece dall’accusa di minacce al cognato Luca Esposito, contestazione legata alle dichiarazioni rese da quest’ultimo agli inquirenti.

La posizione di Luca Esposito e il tesoro sequestrato a Pozzuoli

Per Luca Esposito sono stati confermati 2 anni e otto mesi per autoriciclaggio. I giudici hanno escluso, nella sua posizione, l’aggravante mafiosa e la partecipazione al clan Contini.

Rimane sotto sequestro il patrimonio da circa 20 milioni di euro individuato a Pozzuoli, nell’abitazione di Esposito: circa 4 milioni di euro in contanti e altri 16 milioni in oro, gioielli e orologi di lusso. La vicenda patrimoniale era già stata seguita da Teleclubitalia al momento del sequestro del tesoro riconducibile al clan Bosti-Contini.