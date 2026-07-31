Qualiano, blitz nelle palazzine Acer: 23 denunciati per occupazione abusiva

Ventitré persone denunciate per occupazione abusiva di alloggi, decine di verifiche sugli impianti elettrici e 14 veicoli sequestrati perché privi di assicurazione: è il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Qualiano nel complesso Acer di viale G. Di Vittorio.

Qualiano, blitz nel rione Acer: 23 denunciati per occupazione abusiva

Il servizio, disposto nell’ambito delle attività straordinarie di controllo del territorio, è stato eseguito dai militari agli ordini del Comandante Marco Bitetti con il supporto dei tecnici di Enel e della Polizia Municipale, guidata dal comandante Gaetano Cerasuolo.

Durante gli accertamenti, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà 23 persone. Secondo quanto ricostruito, gli indagati occupavano abusivamente alcuni appartamenti del complesso. Le verifiche hanno inoltre portato alla scoperta di numerosi allacci abusivi alla rete elettrica. Stando agli investigatori, gli occupanti avrebbero collegato direttamente le abitazioni alla rete pubblica, eludendo i contatori e prelevando energia elettrica in maniera fraudolenta.

I controlli hanno interessato anche la viabilità della zona. Nel corso dell’operazione sono stati rimossi e sottoposti a sequestro amministrativo 14 veicoli risultati privi della copertura assicurativa obbligatoria.