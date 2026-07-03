“Aversa è una città totalmente fuori controllo. Stamattina è accaduto l’ennesimo fatto che lo dimostra. I manifesti che abbiamo fatto affiggere lunedì dal servizio affissioni, dopo averne regolarmente pagato i diritti al Comune, sono stati coperti da un manifesto recante la scritta ‘Affissione abusiva’”. A parlare è il consigliere comunale di minoranza Mario De Michele, esponente della lista “La Politica Che Serve”, che denuncia quanto accaduto ai manifesti fatti affiggere dal suo gruppo.

Aversa, De Michele denuncia: “Manifesti regolarmente pagati coperti con la scritta ‘Affissione Abusiva’”

“Vorremmo sapere chi è il mandante e chi ha materialmente eseguito questo atto. Noi, nel frattempo, tuteleremo in ogni sede la nostra reputazione”, prosegue De Michele.

Il consigliere ricorda inoltre che nei giorni scorsi il consigliere Virgilio aveva definito sui social quell’affissione come abusiva, salvo poi, dopo le opportune verifiche, chiedere scusa a De Michele, che aveva pubblicato la ricevuta del bonifico attestante il regolare pagamento dei diritti. “La nostra affissione è partita con una settimana di ritardo a causa del passaggio del servizio tra C&C e Sogert. Oggi siamo in una città che va a rotoli, dove manca il controllo sui servizi, ma qualcuno si è preso la briga di etichettare come abusiva un’affissione regolarmente pagata. Non finisce qui. Aversa ha già capito che non è arte vostra”, conclude De Michele.