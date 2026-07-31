Forza Italia Campania: Librandi, “Il congresso del 9 settembre darà attuazione a un nuovo inizio’”

“Il congresso regionale del 9 settembre rappresenta una tappa decisiva per Forza Italia in Campania. Sarà il momento di dare attuazione al percorso di ‘Un Nuovo Inizio’, consolidando il lavoro di radicamento e crescita portato avanti negli ultimi anni e rafforzando una classe dirigente competente, rappresentativa dei territori e sempre più vicina ai cittadini”. Lo dichiara il vicesegretario regionale di Forza Italia Campania, Gianfranco Librandi.

“Il congresso sarà l’occasione per rafforzare ulteriormente l’organizzazione del partito in Campania e costruire una squadra unita, pronta ad affrontare le sfide dei prossimi anni. Sono convinto che, con il lavoro portato avanti dal segretario regionale Fulvio Martusciello, Forza Italia continuerà a crescere, confermandosi un punto di riferimento per i moderati e per chi crede in una politica concreta e vicina ai cittadini”, conclude il vicesegretario degli azzurri campani.

Comunicato stampa