Giugliano, al via a Licola la terza edizione di “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach”

Torna “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach”, giunto alla III Edizione, il progetto che promuove il diritto al mare attraverso una spiaggia completamente inclusiva ed accessibile, dove ogni persona possa vivere un’esperienza di benessere, autonomia e condivisione, senza alcuna barriera. Con la III Edizione di “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach” non inauguriamo semplicemente una nuova spiaggia Inauguriamo una possibilità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di trascorrere una giornata al mare in un ambiente accogliente, sicuro e realmente inclusivo. La spiaggia sarà gestita da personale qualificato e volontari pronti ad accompagnare e supportare gli utenti durante tutta la permanenza. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e metterà a disposizione 30 postazioni, ciascuna composta da: un ombrellone; una sedia; una sdraio.
Per facilitare gli spostamenti sarà attivo anche un servizio navetta gratuito, con partenza dalla Stazione della Metropolitana di Giugliano, pensato per consentire a tutti di raggiungere facilmente la spiaggia. Il servizio sarà disponibile con i seguenti orari:
- Andata (dal lunedì alla domenica): ore 8:30 e 11:30.
- Ritorno (dal lunedì al sabato): ore 13:00, 16:30 e 18:00.
- Ritorno (domenica): ore 13:00, 15:30 e 17:00.
Le prenotazioni della postazione in spiaggia e del servizio navetta dovranno essere effettuate esclusivamente tramite WhatsApp al numero 379 385 6186, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno precedente. Al momento della prenotazione della navetta sarà necessario indicare l’orario della corsa di andata e di ritorno desiderato, scegliendo tra quelli disponibili. Le richieste saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli utenti potranno usufruire della spiaggia per l’intera giornata. Per garantire una corretta organizzazione del servizio e la sicurezza di tutti gli utenti, al primo accesso alla spiaggia ogni beneficiario dovrà compilare il Modulo di Accesso “Inclusive Beach” e consegnare la documentazione richiesta. Il modulo raccoglierà i dati anagrafici, i recapiti del richiedente e dell’eventuale accompagnatore, oltre alla richiesta di accesso alla spiaggia. Contestualmente, sarà richiesto di sottoscrivere anche il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali e all’utilizzo di fotografie e riprese video, che potranno essere realizzate esclusivamente per finalità istituzionali, promozionali e di comunicazione del progetto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:
- certificazione di invalidità civile per persone maggiorenni;
- certificazione di invalidità civile per persone minorenni;
- titolarità dell’indennità di accompagnamento;
- certificazione ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 1;
- certificazione ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3.
Durante tutta l’estate saranno organizzate attività ricreative, laboratori e momenti di animazione pensati per coinvolgere persone di ogni età e capacità, favorendo la socializzazione, il benessere e la condivisione; luogo in cui nessuno si senta escluso e tutti possano creare ricordi, emozioni e nuove amicizie. La spiaggia ospiterà inoltre spazi dedicati a diverse esperienze inclusive:
- Area Fitness Inclusiva, dove saranno organizzate attività motorie leggere ed esercizi adattati per promuovere salute, movimento e partecipazione nel rispetto delle possibilità di ciascuno.
- Area Lettura, uno spazio dedicato al relax e alla cultura, nel quale sarà possibile leggere un libro, sfogliare una rivista o semplicemente godersi il mare in un’atmosfera tranquilla.
L’inaugurazione ufficiale della III Edizione si terrà lunedì 3 agosto alle ore 16:30, presso Piazza Cristoforo Colombo – Licola, Giugliano in Campania. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e alle istituzioni, sarà un momento di festa e di condivisione dedicato alla presentazione del progetto e dei servizi offerti. Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti, il taglio del nastro, la presentazione dell’iniziativa e la visita ai diversi spazi della struttura, tra cui l’Area Lettura e la Piccola Palestra Inclusiva. Particolarmente significativo sarà il momento dell’apertura simbolica della spiaggia, che rappresenterà il superamento delle barriere fisiche e culturali e il diritto di ogni persona a vivere pienamente il proprio tempo libero. Grande valore avrà anche “L’Albero dei Desideri”, dove ogni partecipante potrà lasciare un pensiero, una speranza o un sogno, contribuendo a creare un simbolo collettivo di inclusione, solidarietà e futuro. La giornata si concluderà con musica, attività creative, tatuaggi temporanei, palloncini e momenti di intrattenimento pensati per adulti e bambini.
Dichiarazione del Presidente della Cooperativa
«Con la terza edizione di “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach” rinnoviamo un impegno che per noi rappresenta una vera e propria missione: rendere il mare un luogo aperto a tutti, senza barriere e senza differenze. Crediamo che l’inclusione non debba essere un progetto straordinario, ma una normalità. Ogni persona ha il diritto di vivere il proprio tempo libero, di condividere momenti di felicità con la propria famiglia e i propri amici e di sentirsi accolta in un ambiente che valorizzi la dignità, l’autonomia e la partecipazione e dove le differenze diventano un valore e ogni sorriso, ogni attività e ogni giornata trascorsa insieme contribuiscono a costruire ricordi. Ringrazio tutti i volontari, gli operatori, i partner, le istituzioni e le persone che hanno creduto in questo progetto e che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile trasformare un’idea in una realtà concreta.
Il nostro augurio è che ogni persona che entrerà nella nostra spiaggia possa sentirsi semplicemente a casa, perché il mare è un patrimonio di tutti e deve poter essere vissuto da tutti, senza eccezioni.»
Il Presidente della Cooperativa
Raffaele Basso
COMUNICATO STAMPA