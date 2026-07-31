Giugliano, al via a Licola la terza edizione di “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach”

L’inaugurazione ufficiale della III Edizione si terrà lunedì 3 agosto alle ore 16:30, presso Piazza Cristoforo Colombo – Licola, Giugliano in Campania. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e alle istituzioni, sarà un momento di festa e di condivisione dedicato alla presentazione del progetto e dei servizi offerti. Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti, il taglio del nastro, la presentazione dell’iniziativa e la visita ai diversi spazi della struttura, tra cui l’Area Lettura e la Piccola Palestra Inclusiva. Particolarmente significativo sarà il momento dell’apertura simbolica della spiaggia, che rappresenterà il superamento delle barriere fisiche e culturali e il diritto di ogni persona a vivere pienamente il proprio tempo libero. Grande valore avrà anche “L’Albero dei Desideri”, dove ogni partecipante potrà lasciare un pensiero, una speranza o un sogno, contribuendo a creare un simbolo collettivo di inclusione, solidarietà e futuro. La giornata si concluderà con musica, attività creative, tatuaggi temporanei, palloncini e momenti di intrattenimento pensati per adulti e bambini.

Dichiarazione del Presidente della Cooperativa

«Con la terza edizione di “Voglio Andare al Mare – Inclusive Beach” rinnoviamo un impegno che per noi rappresenta una vera e propria missione: rendere il mare un luogo aperto a tutti, senza barriere e senza differenze. Crediamo che l’inclusione non debba essere un progetto straordinario, ma una normalità. Ogni persona ha il diritto di vivere il proprio tempo libero, di condividere momenti di felicità con la propria famiglia e i propri amici e di sentirsi accolta in un ambiente che valorizzi la dignità, l’autonomia e la partecipazione e dove le differenze diventano un valore e ogni sorriso, ogni attività e ogni giornata trascorsa insieme contribuiscono a costruire ricordi. Ringrazio tutti i volontari, gli operatori, i partner, le istituzioni e le persone che hanno creduto in questo progetto e che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile trasformare un’idea in una realtà concreta.

Il nostro augurio è che ogni persona che entrerà nella nostra spiaggia possa sentirsi semplicemente a casa, perché il mare è un patrimonio di tutti e deve poter essere vissuto da tutti, senza eccezioni.»