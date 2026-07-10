Due “furbetti dell’ombrellone” sono stati scoperti a Mappatella Beach durante un controllo congiunto di carabinieri e Polizia Municipale. I due avevano occupato abusivamente il demanio marittimo, noleggiando attrezzature da spiaggia senza autorizzazione. Per entrambi è scattata la denuncia, mentre ombrelloni, tavoli, sedie e uno scooter sono stati posti sotto sequestro.

Blitz a Mappatella Beach: denunciati i “furbetti dell’ombrellone”, sequestrate le attrezzature da spiaggia

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione Napoli Chiaia, insieme al personale dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale, nell’ambito di un servizio ad ampio raggio effettuato nell’area della Rotonda Diaz, con particolare attenzione alla zona di Mappatella Beach. A finire nei guai sono un 47enne e un 57enne. Dagli accertamenti è emerso che i due avevano allestito un’attività abusiva di noleggio, occupando il suolo del demanio marittimo senza alcuna autorizzazione.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 13 ombrelloni completi di supporto e tendaggio con 17 aste in acciaio, 21 sedie in plastica, sei tavoli e uno scooter utilizzato dai due per gli spostamenti.

I due dovranno ora rispondere del reato di occupazione abusiva di demanio marittimo. L’attività rientra nei controlli predisposti dalle forze dell’ordine per contrastare l’abusivismo commerciale e garantire la libera fruizione delle spiagge pubbliche.