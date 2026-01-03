Ci sono anche l’ex marito e il fratello di Jessica Turboli tra i soggetti denunciati per l’aggressione all’automobilista a bordo della Fiat Panda avvenuta la sera del Veglione di Capodanno. La donna, 35 anni, fu vittima di un grave accoltellamento da parte dell’ex compagno nel novembre scorso. Non risulta però né denunciata né indagata. Non avrebbe avuto alcun ruolo attivo nell’aggressione, a differenza invece dell’ex marito e del fratello.

Qualiano, automobilista picchiato in strada: tra i denunciati l’ex marito e il fratello di Jessica

Il raid ai danni dell’automobilista era scattato la sera del 31 dicembre, quando il conducente della Fiat Panda era sceso dal veicolo per inveire contro tre sconosciuti che stavano bloccando la circolazione per esplodere fuochi d’artificio nel centro della carreggiata. Di fronte alle rimostranze del cittadino, però, sarebbe scattata la reazione violenta del gruppo: l’automobilista è stato raggiunto e malmenato dai tre, tra cui, appunto, l’ex marito e il fratello di Jessica Turboli.

La 35enne, suo malgrado, si ritrova così di nuovo oggetto di una vicenda di cronaca dopo il tentato femminicidio che la vide vittima lo scorso 22 novembre. In quella circostanza fu raggiunta da diversi fendenti al fianco, alle braccia e alle gambe inferti dall’ex compagno che non accettava la fine della loro relazione. L’aggressione si consumò nel cortile del Parco Cerqua.