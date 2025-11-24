Qualiano, accoltellata sotto casa dall’ex compagno: la donna è stata dimessa

È stata dimessa la 35enne di Qualiano accoltellata dall’ex compagno lo scorso sabato nel piazzale antistante la sua abitazione all’interno del parco Cerqua. La donna, accoltellata dall’ex compagno che era ai domiciliari per stalking, l’ha colpita con numerosi fendenti per poi scappare.

Le condizioni della vittima

Fortunatamente nessuna coltellata ha raggiunto organi vitali. La 35enne, separata e madre di due figli, è stata subito trasportata al pronto soccorso del San Giuliano, medicata e dimessa. Testimoni presenti all’aggressione hanno assistito a scene di violenza, inclusi episodi di trascinamento e strappo di ciocche di capelli.

L’arresto dell’aggressore

Il 29enne è stato bloccato quasi sotto casa a Calvizzano, mentre rientrava nella propria abitazione. Ora è in carcere e dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio ed evasione. La vittima aveva già denunciato l’uomo per maltrattamenti e minacce, ma nonostante il braccialetto elettronico, aveva continuato a violare le restrizioni. L’intero condominio è rimasto sotto shock, venendo a conoscenza della violenza avvenuta proprio all’interno del parco.