Napoli, sequestrati 5.000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunciati

Maxi sequestro di carburante illegale nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre persone.
Controlli intensificati sui prodotti petroliferi
L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi per contrastare fenomeni speculativi e traffici illeciti. I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, durante un’attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto un box auto adibito a deposito abusivo.
Scoperto deposito con serbatoi “bulk”
All’interno del locale erano presenti cinque serbatoi di tipo “bulk”, ciascuno con una capacità di circa mille litri, contenenti gasolio sottratto al pagamento delle accise. Il carburante era pronto per essere immesso in una rete di distribuzione illegale destinata al rifornimento di veicoli.
Tre denunciati e accuse
Durante il blitz, i finanzieri hanno sorpreso tre soggetti, tutti con precedenti, denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli con l’accusa di contrabbando di prodotti energetici e omessa denuncia di materie esplodenti.
Rischio per la sicurezza pubblica
Il sequestro evidenzia anche un grave rischio per la sicurezza pubblica: la detenzione di grandi quantità di materiale infiammabile in un locale non autorizzato rappresenta un potenziale pericolo per residenti e attività della zona. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera del traffico illecito di carburante a Napoli.