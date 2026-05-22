Ieri le prove del volo dell’angelo, stasera diretta da Lago Patria

Hanno preso il via ieir i festeggiamenti in onore della madonna della pace a Giugliano con le prove del volo dell’angelo. Le bimbe sorteggiate hanno fatto il loro primo volo, in attesa di quelli ufficiali di lunedì 25 e di sabato 30 maggio. Le prove sono state trasmesse in diretta dalla nostra emittente con collegamenti e interventi in studio.

a seguito del sorteggio ad aprire i festeggiamenti sarà Dionisia Gervasio. A chiudere la giornata di processione del lunedì 25 Maggio Giulia Pezzella. L’ottava sarà il momento di Katia Truppa e in serata Maria Vittoria Maraucci. A disposizione ci sarà Vittoria Belluomo come riserva.

Stasera invece la statua della vergine arriverà sulla fascia costiera per una rievocazione storica del ritrovamento del simulacro presso lo stadio del remo che trasmetteremo in diretta dalle 19.

Sabato l’intronizzazione in diretta su teleclubitalia dalle 19.10