Paura nella serata di ieri, martedì 12 agosto, a Qualiano quando, intorno alle 20, un giovane di 28 anni del posto e già noto alle forze dell’ordine, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano con diverse ferite da arma da fuoco. A condurlo in ospedale sono stati alcuni familiari, subito dopo l’aggressione.

Qualiano, agguato sotto casa: 28enne ferito da 5 colpi di pistola

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il 28enne sarebbe stato colpito mentre si trovava sull’uscio della propria abitazione. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto i responsabili fuggire immediatamente dopo la sparatoria, lasciando il giovane a terra.

I medici hanno riscontrato tre fori da proiettile alla gamba sinistra, uno alla gamba destra e uno all’avambraccio sinistro. Nonostante la gravità del gesto, le condizioni della vittima non destano preoccupazione: è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Sul posto e in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano e della stazione di Qualiano, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Non si esclude la pista legata a contesti di criminalità organizzata, considerati i precedenti del giovane.