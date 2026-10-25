Da Giugliano a Qualiano con 51 dosi di cocaina: carabinieri lo arrestano durante lo spaccio

Un movimento sospetto, un’auto tenuta sotto osservazione e poi lo scambio di droga sotto gli occhi dei carabinieri. È quanto accaduto venerdì sera tra Giugliano e Qualiano, dove i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano hanno fermato un 28enne, trovato in possesso di 51 dosi di cocaina.

Auto sospetta a Giugliano, i carabinieri seguono il conducente fino a Qualiano

L’operazione è scattata lungo Corso Campano, a Giugliano, quando i carabinieri hanno notato i movimenti insoliti di una vettura. Insospettiti dal comportamento del conducente, i militari hanno deciso di seguirlo a distanza, monitorandone gli spostamenti senza farsi notare.

Il pedinamento è proseguito fino a via Antica Consolare Campana, nel territorio di Qualiano. Qui i carabinieri hanno assistito a quello che è apparso come uno scambio di cocaina tra il conducente dell’auto e un’altra persona, intervenendo per interrompere la presunta attività di spaccio.

Qualiano, trovate 51 dosi di cocaina e sequestrati 255 euro

Il presunto pusher è stato identificato in Pasquale D.S., 28 anni, . Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto complessivamente 51 dosi di cocaina, trovate tra gli indumenti dell’uomo e l’autovettura utilizzata per gli spostamenti. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre recuperati 255 euro in contanti, somma sequestrata nell’ambito dell’operazione e sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. La persona che avrebbe acquistato la sostanza stupefacente è stata identificata e segnalata alle autorità competenti in qualità di assuntore di droga.