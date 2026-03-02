Provinciali Caserta, De Filippo e Innocenti tra i più votati: sei seggi al Centrodestra

Il Centro Destra per la Provincia è la lista più votata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Caserta, conquistando 6 seggi e confermando la maggioranza a sostegno del presidente Anacleto Colombiano. Tra i più votati spiccano il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e Giovanni Innocenti, presidente del Consiglio comunale di Aversa.

L’affluenza si è attestata al 93%: su 386 aventi diritto hanno votato in 373, con 5 schede nulle. Determinante la fascia E, che comprende Aversa, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di elezioni di secondo livello: non votano i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali del territorio, con un sistema di voto ponderato in base alla popolazione dei Comuni rappresentati.

I seggi assegnati

Centro Destra per la Provincia di Caserta – 29.747 voti ponderati, 6 seggi:

Andrea De Filippo (6631), Giovanni Innocenti (5689), Antonio Scialdone (4849), Antonio Schiavone (3761), Giuseppe Guida (3378), Adolfo Ferraro (1970).

Lista del Presidente Colombiano – 19.369 voti ponderati, 3 seggi.

Campo Largo per Caserta – 20.226 voti ponderati, 4 seggi.

A Testa Alta – 14.685 voti ponderati, 2 seggi.

Liberi e Democratici – 8.372 voti ponderati, 1 seggio.

Avanti Caserta Socialisti – nessun eletto.