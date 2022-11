Scuole chiuse anche nell’area a nord di Napoli. Dopo l’ordinanza firmata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in queste ore si sono aggiunti, nell’elenco dei comuni che hanno optato per la sospensione delle lezioni, anche Pozzuoli, Monte di Procida, Casoria, Acerra e Scafati.

In provincia di Napoli hanno optato per la chiusura degli istituti scolastici anche i sindaci di Torre Annunziata, Ischia e Torre del Greco. In provincia di Salerno, invece, le fasce tricolori di Nocera Inferiore, Angri, Pellezzano e Sarno. In Irpinia, invece, scuole chiuse a Pietradefusi. Si attendono i prossimi aggiornamenti.

Allerta meteo in provincia di Napoli, scuole chiuse in molti comuni

Il bollettino di allerta meteo di colore arancione ha indotto molte amministrazioni a correre ai ripari e a disporre la chiusura degli istituti scolastici. Il provvedimento di chiusura delle scuole è stato adottato da molti sindaci dell’intera regione. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inoltre esteso il provvedimento a parchi pubblici e alcuni siti culturali: “Saranno chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino”, si legge nella nota stampa.