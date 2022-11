Anche il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

Allerta arancione, scuole chiuse a Napoli

La decisione è arrivata dopo l’avviso di allerta meteo di colore arancione per l’intera giornata di domani, sabato 26 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità. Rimarranno chiusi anche il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino mentre i cimiteri cittadini saranno aperti.

Non solo Napoli ma anche in provincia hanno optato per la chiusura degli istituti scolastici i sindaci di Torre Annunziata, Ischia e Torre del Greco. In provincia di Salerno, invece, le fasce tricolori di Nocera Inferiore, Angri, Pellezzano e Sarno. In Irpinia, invece, scuole chiuse a Pietradefusi. Si attendono i prossimi aggiornamenti.

L’elenco