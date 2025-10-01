È stato convalidato questa mattina, mercoledì 1 ottobre, presso il Tribunale di Napoli Nord, l’arresto di Vittorio De Luca, classe 1950, fermato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Caivano.

Proiettile a Don Patriciello, convalidato l’arresto di Vittorio De Luca

L’uomo è accusato di aver consegnato un proiettile a Don Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta contro la camorra e voce in prima linea nella difesa della legalità nel Parco Verde di Caivano.

L’udienza di convalida si è conclusa con la conferma della misura cautelare in carcere. La Procura ha ritenuto gravi gli indizi di colpevolezza e concreto il pericolo di reiterazione del reato. Le indagini proseguono per chiarire il contesto e i motivi che hanno spinto De Luca a compiere il gesto, ritenuto dagli inquirenti un segnale grave e preoccupante.