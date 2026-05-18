Napoli, mangiano sushi e bevono vino poi vanno via senza pagare: la denuncia del ristorante “Hachi”

Ancora un episodio di “conto non pagato” a Napoli. Questa volta è accaduto da Hachi, noto ristorante giapponese situato nel quartiere Vomero, dove una coppia si sarebbe allontanata dal locale senza saldare il conto dopo aver consumato sushi e vino. L’episodio è stato denunciato dagli stessi titolari del ristorante attraverso i social network, dove sono stati pubblicati video e immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza nel tentativo di identificare i responsabili.

La denuncia del ristorante Hachi

Secondo quanto raccontato dai gestori, la coppia avrebbe cenato regolarmente nel locale per poi lasciare il ristorante senza pagare. Un gesto che ha provocato rabbia e amarezza tra i proprietari, che hanno deciso di condividere pubblicamente il loro sfogo.

Nel lungo messaggio pubblicato online, i ristoratori hanno sottolineato come dietro un conto non pagato non ci siano soltanto perdite economiche, ma anche sacrifici quotidiani, dipendenti, famiglie e il duro lavoro necessario per mandare avanti un’attività: “Dietro un conto non pagato non ci sono solo numeri, ma sacrifici, giornate di lavoro, dipendenti, famiglie e impegno quotidiano”, scrivono i titolari del locale.

“Rubare a un’attività significa colpire lavoro e dignità”

Nel post pubblicato sui social, Hachi evidenzia anche il peso economico che i ristoratori affrontano quotidianamente tra affitti, materie prime, utenze e tasse. I proprietari spiegano di aver deciso di diffondere le immagini della coppia affinché qualcuno possa riconoscerla e aiutare a risalire alla loro identità. “Rubare a un’attività significa colpire il lavoro, la dignità e la passione di chi ogni giorno manda avanti tutto con fatica e serietà”, si legge ancora nel messaggio condiviso dal ristorante.