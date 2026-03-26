Napoli, duplice omicidio stradale a corso Garibaldi: convalidato l’arresto di Giorgio Guarino

È stato convalidato dal gip di Napoli l’arresto del 34enne Giorgio Guarino, accusato di duplice omicidio stradale per l’incidente mortale avvenuto lo scorso 22 marzo in corso Garibaldi, nel cuore della città. L’uomo era alla guida di una Mercedes a noleggio quando ha investito le cittadine ucraine Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova, provocandone la morte.

L’incidente mortale in pieno centro

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo e dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, le due donne stavano attraversando la strada intorno alle 19:15, dirette verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Giunte al centro della carreggiata, sono state travolte dall’auto guidata dal 34enne, che ha perso il controllo del veicolo terminando la corsa contro tre auto in sosta.

Una vittima sul colpo, l’altra in ospedale

L’impatto è stato violentissimo. Una delle due donne è morta sul colpo, mentre l’altra è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta circa due ore dopo il ricovero. Dagli accertamenti è emerso che il conducente si trovava sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti al momento dell’incidente. Un elemento che ha aggravato la sua posizione.

La Procura di Napoli, con la IV sezione coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, contesta all’uomo il reato di duplice omicidio stradale. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della dinamica e delle responsabilità.