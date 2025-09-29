«Ora sì, sono preoccupato». Don Maurizio Patriciello rompe il silenzio il giorno dopo il grave episodio avvenuto nella sua parrocchia di Caivano, dove ieri, durante la messa, il 75enne Vittorio De Luca gli ha consegnato un plico contenente un proiettile.

Caivano, proiettile consegnato durante la messa. Patriciello: “Ora sono preoccupato”

Il parroco, da anni in prima linea contro la camorra, ha raccontato all’ANSA alcuni particolari inquietanti. «Vittorio – spiega – è una persona cui voglio bene, non ha mai dato problemi, ma è il suocero di Mimmo Ciccarelli, colui che con i suoi fratelli ha messo in piedi il clan Ciccarelli-Sautto».

Don Patriciello ha inoltre rivelato che l’uomo si era presentato in chiesa già il giorno precedente. «Viene da me e mi dice una cosa strana – ricorda il sacerdote –: “Tanto a me nessuno mi fa niente perché mi hanno riconosciuto incapace di intendere”. Sul momento non ho dato particolare peso a quelle parole. Ora sì». L’episodio, che ha destato forte allarme nella comunità locale, si inserisce in un contesto già segnato da tensioni legate alla presenza della criminalità organizzata.