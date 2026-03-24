Referendum, “NO” a valanga a Caivano: “SÌ” vince a Capri e in 4 comuni dell’aversano

A Caivano No a valanga, il Sì trionfa in diversi comuni del casertano. Sono queste alcune delle curiosità venute fuori dalle urne dopo lo spoglio di ieri per il referendum sulla giustizia. Tra queste spicca un dato sull’affluenza. In Campania è stata maggiore per il voto referendario dove si sono recati alle urne il 50% degli elettori, a differenza delle ultime elezioni regionali dove votò appena il 44% degli aventi diritto al voto.

Referendum giustizia, “NO” a valanga a Caivano: “SÌ” vince a Capri e in 4 comuni dell’aversano

Analizzando i dati dei singoli comuni, nel napoletano il Sì vince a Capri dove è stato sostenuto dal 52% dei votanti, così come in diversi comuni del casertano dove i sostenitori della riforma sono stati più dei contrati: è accaduto a Casal di Principe, Villa Literno, San Cipriano, Casapesenna, Cancello Arnone, Grazzanise, Falciano del Messico, Francolise con una percentuale altissima rispetto alla media e cioè il 61% ha votato sì.

A Caivano il NO a valanga

Nell’area Nord invece a Giugliano 68% per il No, 31 per il Sì. A Villaricca il 67% per il no, il 32% per il Sì. Anche a Qualiano, comune del deputato di Fratelli d’Italia Schiano, vince comunque il No con il 68%. Plebiscito anche a Melito, Mugnano e Marano con oltre il 70%. Spicca su tutti il risultato di Caivano, dove nonostante la forte presenza del governo, il decreto Caivano e i numerosi interventi dallo Stato centrale, la riforma voluta da Meloni non viene premiata.