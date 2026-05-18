Un insegnante di musica è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di alcune allieve minorenni all’interno di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano. L’uomo, 66 anni, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, avrebbe abusato di almeno due ragazze, una delle quali infraquindicenne, durante lezioni individuali di musica.

San Giorgio a Cremano, sorpreso ad abusare delle allieve in flagrante: arrestato maestro di musica

L’arresto è stato eseguito in flagranza dagli agenti della Polizia Giudiziaria al termine di un’articolata attività investigativa avviata dopo le denunce e gli accertamenti condotti dagli inquirenti. Determinanti, per ricostruire gli episodi contestati, sarebbero state alcune intercettazioni ambientali audio-video installate nella saletta dove si svolgevano le lezioni.

Secondo la Procura, proprio grazie alle immagini registrate in diretta gli investigatori sono riusciti a cogliere l’uomo mentre avrebbe compiuto gli abusi, procedendo così all’arresto immediato. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Gip, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Scuola di danza estranea ai fatti

L’indagato è stato trasferito nella casa circondariale di Napoli Poggioreale. Nel comunicato diffuso dalla Procura viene inoltre precisato che la scuola di danza è risultata completamente estranea ai fatti. Gli inquirenti sottolineano infine che la misura cautelare è stata emessa nella fase delle indagini preliminari e che l’uomo resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.