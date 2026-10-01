Progetto Civico Italia: Linda Maisto e Francesco Mastrantuono coordinatori di Napoli provincia e città

I nuovi coordinatori di Progetto Civico Italia per Napoli provincia e Napoli città sono, rispettivamente, Linda Maisto, avvocato esperta di contrattualistica pubblica, e Francesco Mastrantuono, avvocato tributarista.

«Con la nomina dei coordinatori provinciale e cittadino di Napoli – spiega Carlo Puca, coordinatore per la Campania di Progetto Civico Italia, partito fondato da Alessandro Onorato – si completa il quadro della nostra struttura regionale, che può così contare su un’articolazione territoriale sempre più capillare, capace di mettere in relazione le diverse realtà della nostra regione e, soprattutto, di ascoltarne le esigenze. Non si tratta di una semplice scelta organizzativa, ma di una tappa politica che rafforza la nostra capacità di essere presenti nei territori, di dialogare con i cittadini e di trasformare bisogni e proposte in un piano concreto e sostenibile di attività. Continuiamo a mettere al centro l’ascolto di chi vive quotidianamente i problemi e conosce direttamente le potenzialità dei nostri territori, il civismo, la partecipazione attiva e la valorizzazione delle competenze”.

“Esprimo la mia profonda gratitudine – afferma Linda Maisto, neocoordinatrice provinciale di Napoli di Progetto Civico Italia – per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, dedizione e con l’obiettivo di mettere al centro le esigenze concrete del nostro territorio e dei cittadini. Ci concentreremo subito su temi fondamentali quali l’ascolto e la partecipazione, lo sviluppo economico e la sostenibilità del territorio, fino al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture. Il nostro sarà un lavoro di squadra, aperto a chiunque voglia mettere idee e passione a disposizione della crescita della nostra comunità. Da oggi mettiamo in campo energia, presenza capillare e trasparenza per costruire insieme un futuro di vera innovazione civica”.

“È per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione assumere l’incarico di coordinatore cittadino di Napoli – aggiunge Francesco Mastrantuono – si tratta di una responsabilità che accolgo con entusiasmo e determinazione con l’obiettivo di radicare e rafforzare il nostro progetto politico in città. Sono grato per la fiducia accordatami, che rappresenta uno stimolo ulteriore a lavorare coinvolgendo le tante energie politiche, civiche, professionali e associative del territorio. Il punto di partenza del nostro lavoro saranno i risultati positivi già raggiunti dall’attuale Amministrazione comunale, da consolidare e ulteriormente valorizzare guardando alle nuove sfide che attendono Napoli”.