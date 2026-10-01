Campania Libri Festival: Rocco Romeo presenta il suo libro su Stefania Filo Speziale

NAPOLI – La storia di Napoli si legge anche attraverso l’architettura e le figure che hanno contribuito a trasformare il volto della città. A una di queste protagoniste, Stefania Filo Speziale, è dedicato il libro che il professor Rocco Romeo presenterà al Campania Libri Festival 2026.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre, alle ore 14:35, al Palazzo Reale di Napoli, presso Canone Inverso S.C. – Biblio HUB. Al centro dell’incontro il volume “Stefania Filo Speziale. Conversazione con un’ombra di luce”, pubblicato da Armando De Nigris Editore. A dialogare con Romeo sarà Gino Aveta, autore e produttore televisivo.

Docente universitario, architetto, giornalista e scrittore, Rocco Romeo propone un percorso di riscoperta di una figura significativa della cultura architettonica napoletana del Novecento. La presentazione offrirà al pubblico l’occasione di avvicinarsi alla sua vicenda e di riflettere sul contributo delle donne alla progettazione e all’insegnamento dell’architettura.

Il titolo del libro richiama un dialogo ideale con il passato: una conversazione attraverso cui la memoria torna a interrogare il presente. La figura di Stefania Filo Speziale diventa così il punto di partenza per affrontare temi che riguardano anche la città di oggi, dalla conoscenza del patrimonio costruito al rapporto tra università, professione e società.

Il confronto con Gino Aveta accompagnerà il pubblico tra questi argomenti, aprendo la discussione anche a lettori e appassionati che desiderano conoscere meglio la storia culturale di Napoli.

La cornice di Palazzo Reale dà all’incontro un legame particolare con il territorio. Nel cuore della città, il racconto di una protagonista dell’architettura napoletana diventa un invito a osservare con maggiore attenzione i luoghi che abitiamo e le storie delle persone che li hanno immaginati.

Per Romeo, la partecipazione al Campania Libri Festival costituisce una nuova occasione di incontro con i lettori e di divulgazione del volume. Per il pubblico, sarà un appuntamento dedicato ai libri e alla memoria della città, con uno sguardo sul valore che questa eredità conserva per le nuove generazioni.

L’incontro si terrà domenica 4 ottobre 2026 alle ore 14:35, al Palazzo Reale di Napoli, presso Canone Inverso S.C. – Biblio HUB.