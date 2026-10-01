Un tentativo di furto all’interno del parcheggio privato dell’ospedale “G. Moscati” di Aversa è stato interrotto grazie all’intervento del personale di vigilanza e dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aversa. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, all’interno dell’area di parcheggio della struttura sanitaria di via Gramsci. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 44enne residente a Carinaro, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi alla guida di un veicolo commerciale Renault Kangoo.

Aversa, tenta di rubare furgone all’interno dell’ospedale: bloccato e denunciato 44enne

Il mezzo, secondo gli accertamenti eseguiti, risulta essere di proprietà di una società che gestisce il servizio di ristorazione dell’ospedale. L’uomo sarebbe stato notato e bloccato prima di riuscire ad allontanarsi, grazie all’intervento congiunto di personale civile e di una guardia particolare giurata in servizio presso la struttura, affiancati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. I militari, intervenuti sul posto, hanno proceduto agli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze nelle quali l’uomo si trovava alla guida del veicolo. Al termine delle attività, il 44enne è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di tentato furto.