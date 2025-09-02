Primo consiglio comunale a Giugliano, D’Alterio: “Chiedo collaborazione alla minoranza”

GIUGLIANO. Si è tenuto oggi il primo consiglio comunale dell’era di Diego D’Alterio sindaco di Giugliano. Nel corso della seduta è stato eletto il presidente del consiglio comunale, Luigi Guarino, vicepresidente la consigliera di minoranza Michela Fato. Il primo cittadino ha fatto appello alla minoranza chiedendo collaborazione nel corso di questa consiliatura. Collaborazione però che non c’è stata per l’elezione di presidente e vice tant’è che sono state possibili solo, rispettivamente, alla terza e quarta votazione.