Approvato il primo bilancio di previsione finanziario dell’amministrazione guidata da Diego D’Alterio. L’importante documento contabile ha ottenuto il via libera del Consiglio comunale nel pomeriggio, con 21 voti favorevoli e 11 astensioni. Si tratta di un passaggio chiave per l’amministrazione, al suo primo banco di prova sui conti pubblici.

Giugliano, approvato il bilancio. Minoranza si astiene: “Diamo fiducia all’amministrazione”

“Il bilancio è tecnico, ci sono numeri e conti che andavano messi a posto – ha dichiarato il sindaco D’Alterio –. È stato comunque un ottimo risultato: abbiamo lavorato per arrivare in aula con le idee chiare. C’è stato un confronto con l’opposizione, che ha deciso di astenersi, anche se alcune loro osservazioni non sono state poi precise”.

Nel corso della stessa seduta è stato approvato anche il Dup, il Documento Unico di Programmazione, lo strumento attraverso cui vengono definite le linee strategiche e gli obiettivi dell’ente per i prossimi anni. L’opposizione ha scelto la strada dell’astensione, un segnale di apertura per il momento, anche alla luce dei pochi mesi di attività della giunta. Dai banchi della minoranza, tuttavia, non sono mancate osservazioni e rilievi su alcune voci di spesa.

“Questa volta ci siamo astenuti e abbiamo aperto un credito con l’amministrazione, ma è un credito a tempo: abbiamo la capacità di osservare, verificare e leggere gli atti”, sottolinea il consigliere Francesco Iovinella. “Il problema del bilancio è che appare particolarmente esiguo a fronte di una quota di ammortamento di quasi 37 milioni di euro”, ha proseguito il consigliere di minoranza, annunciando l’avvio di una verifica sui servizi di esternalizzazione, ossia quelli affidati a soggetti esterni al Comune, che inciderebbero per circa 17 milioni di euro.

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