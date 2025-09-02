Eletto Luigi Guarino presidente del consiglio. La proclamazione è avvenuta nel corso del primo consiglio comunale dell’era D’Alterio tenuto questa mattina, 2 settembre. Decisive tre votazioni per nominare la massima carica dell’assise cittadina.

Giugliano, Guarino eletto presidente del consiglio: “Sarò garante di maggioranza e minoranza”

“Sarò garante di maggioranza e minoranza. Cercherò di trovare una centralità del consiglio comunale nel rispetto delle regole, al di là dei ruoli e nel rispetto degli avversari politici“, ha dichiarato Guarino al momento dell’insediamento. L’esponente di maggioranza aveva ricoperto la stessa carica nel corso della consiliatura 2008-2013, quando sindaco fu Giovanni Pianese, a capo di una coalizione di centrodestra.

Nel corso del consiglio comunale sono stati comunicati ufficialmente anche i componenti della giunta. Confermati tutti i nomi già trapelati nei giorni scorsi: Geltrude Bianca Perna nei panni del vicesindaco con delega al welfare e alle politiche sociali; Francesco Casillo con delega al turismo e alla valorizzazione dei beni confiscati; Raffaella Di Nardo con delega agli affari generali, avvocatura, arredo urbano e politiche cimiteriali; Gennaro Guarino con delega all’Urbanistica; Caterina Pennacchio con delega alla pubblica istruzione, all’edilizia scolastica, alla ricerca e alla formazione; Alfonso Sequino ai lavori pubblici e alle grandi opere; Marco Sepe allo sport e ai beni culturali; Stefania Caiazzo al Puc e alle Aree Demaniali; Paolo Russo alla transizione ecologica e all’Ambiente. Tutte le altre competenze (Sviluppo area ASI, rapporti con l’ASL, Demanio, Tributi e Area Costiera) restano nelle mani del sindaco Diego D’Alterio.