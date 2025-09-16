Presentato palinsesto 25/26 di Teleclubitalia tra conferme e novità

E’ stato presentato il palinsesto 2025/2026 di Teleclubitalia, insieme a tutte le società del gruppo Dreamer and Partner, da Teleclubitalia a The Club Factory, The Stream Club e Docu Club, ciascuna con le proprie peculiarità, dall’informazione alla comunicazione, dallo streaming agli approfondimenti.

Tra i programmi storici dell’emittente confermati: il TG con due edizioni in diretta ogni giorno, Club Napoli All News che dedicherà uno speciale a ogni partita di Champions, TG + Salute, e C’era una volta, sulle fiabe di Giovanni Battista Basile. Tornano anche I Fortini della Camorra, Incantesimi Solari e Solo per Giustizia.

Tra le novità, Allert Comedy Club con il comico Vincenzo Comunale, una nuova serale con Carlo Alvino e il primo podcast settimanale di informazione di Teleclubitalia, Mera Attualità, informazione e intrattenimento con chiamate da Napoli 081.

Presentato anche il nuovo sito web, che si conferma il primo sito in Campania legato a un’emittente regionale per numero di accessi e follower sui social. Un palinsesto ricco e innovativo, che punta a informare e intrattenere tutti i pubblici.