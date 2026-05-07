Sorpresi a rubare auto all’esterno dell’ospedale di Aversa. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due uomini di 30 e 20 anni, provenienti dall’area napoletana, ritenuti responsabili del tentato furto di un’autovettura. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio intensificati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa.

Aversa, sorpresi a rubare un’auto all’esterno dell’ospedale Moscati: arrestati

A far scattare l’intervento è stata una pattuglia della Squadra Volante che, durante un servizio di controllo nei pressi dell’ospedale “Moscati”, ha notato due auto ferme nel piazzale antistante la struttura sanitaria. Una delle vetture era con i fari spenti ma con il motore acceso, mentre l’altra si trovava poco distante, entrambe con il conducente a bordo. L’arrivo della volante ha insospettito gli agenti anche per il comportamento nervoso di uno dei due uomini. Quest’ultimo ha improvvisamente abbandonato il veicolo tentando di nascondersi dietro l’altra auto.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, bloccando i due sospetti e accertando che era in corso il tentativo di furto di una vettura parcheggiata nella zona. Durante la perquisizione dell’auto utilizzata dai due sono stati trovati diversi arnesi da scasso. Inoltre, il veicolo preso di mira presentava evidenti segni di effrazione sul blocchetto di accensione. I due uomini sono stati arrestati e, dopo il giudizio di convalida, sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Per entrambi è stato inoltre proposto il Foglio di via dal Comune di Aversa.