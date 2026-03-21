“C’era una volta…” torna in tv: dal 25 marzo ogni mercoledì su Teleclubitalia

Da mercoledì 25 marzo alle ore 21.30 torna su Tele Club Italia (canale 77) la nuova edizione di “C’era una volta…”, lo storico format dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile. Un appuntamento fisso ogni mercoledì in prima serata.

Giunto alla 25esima edizione, il programma coinvolge nove scuole secondarie di primo grado provenienti da diversi territori della Campania: l’Ada Negri di Villaricca, i Fratelli Maristi, Giuseppe Maria Cante e Giovan Battista Basile di Giugliano in Campania, la Rita Levi Montalcini di Afragola, la Don Bosco di Cardito, la Marco Polo di Calvizzano e la Gobetti di Quarto.

Le puntate saranno registrate come ogni anno al Parco Commerciale Grande Sud, partner storico del progetto, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania e in collaborazione con la Fondazione Basile. Ideato da Anna Oranges e condotto da Carmen Cadalt, il format è prodotto da Tele Club Italia con l’editore Giovanni Francesco Russo e continua a unire scuola e tradizione. In ogni puntata l’attrice Teresa Barretta interpreterà brani in napoletano seicentesco, restituendo l’autenticità delle fiabe di Basile.

In palio mille euro in libri per la scuola vincitrice, offerti dalla Libreria Claudio, e il Premio “Valeria Piccolo” dedicato alla creatività e allo spirito di squadra. Un progetto che da oltre vent’anni dà voce ai giovani, trasformando la tradizione in racconto vivo e contemporaneo.