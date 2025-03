Sono attualmente 17 i nuclei familiari costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a Pozzuoli. Quindici di questi risiedono in una palazzina di sette piani situata in via San Gennaro Agnano, nei pressi dell’Accademia Aeronautica. A darne notizia è Il Mattino.

Pozzuoli, sgomberate 17 famiglie dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4

L’allarme è scattato in seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco, durante il quale sono state riscontrate alcune lesioni al torrino-scala dell’edificio. Per ragioni di sicurezza, le famiglie evacuate hanno trovato ospitalità presso parenti e amici.

Finora, il Comune di Pozzuoli ha emesso tre ordinanze di sgombero a seguito della forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata nella notte di giovedì.Le altre due abitazioni interessate dagli sgomberi si trovano nei pressi della Solfatara e in via Pisciarelli, nella frazione di Agnano.