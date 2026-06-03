AP Commerciale S.r.l.: il nuovo Contratto Integrativo punta su welfare, parità e conciliazione

Un passo avanti significativo nelle relazioni industriali. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto un nuovo Contratto Integrativo Aziendale con AP Commerciale S.r.l., frutto di un percorso di confronto serrato e costruttivo. L’intesa segna un traguardo importante per la qualità dell’occupazione e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori.

Tra i pilastri dell’accordo spicca l’introduzione dello smart working per il personale d’ufficio, volto a migliorare l’equilibrio tra vita privata e professionale, e la creazione di una “Banca del Tempo Solidale” per supportare chi si trova in momenti di particolare fragilità.

L’impegno sul fronte del welfare aziendale è particolarmente incisivo: l’intesa prevede incentivi alla natalità, rimborsi per le spese di parto fino a 1.750 euro e coperture per analisi preparto. A questo si aggiungono le tutele per il rientro dalla maternità e un potenziamento della protezione sociale: in caso di gravi patologie o infortuni, la conservazione del posto di lavoro è estesa a 24 mesi. È stata inoltre introdotta la facoltà di richiedere l’anticipo del TFR fino al 100% per salute, acquisto prima casa o necessità familiari.

Un tema cruciale trattato è quello dell’equità: l’istituzione della Commissione Paritetica per la Parità e la Trasparenza Retributiva mira a monitorare i divari di genere, in linea con la Direttiva UE 2023/970, garantendo trasparenza salariale. Infine, dal 2027, verrà introdotto un Premio di Risultato variabile.

«L’accordo conferma il valore della contrattazione sindacale nel produrre risultati concreti e redistribuire dignità», hanno dichiarato unitariamente le sigle sindacali. Le organizzazioni restano ora vigili per garantire che ogni impegno si trasformi in benefici tangibili per l’intera platea dei lavoratori.