Tragedia questa mattina lungo la strada provinciale Aversana, nel tratto compreso tra Pontecagnano Faiano e Battipaglia. A perdere la vita è stato un autista di 29 anni, originario di Casalnuovo, in provincia di Napoli, morto sul colpo dopo il ribaltamento del camion che stava conducendo.

Camion si ribalta sull’Aversana: muore autista 29enne di Casalnuovo

L’incidente si è verificato nei pressi della parrocchia di “Picciola”, non lontano dal confine con il comune di Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata. Il conducente è rimasto schiacciato dal camion e per lui non c’è stato nulla da fare. Illesa, invece, la persona che viaggiava al suo fianco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Vopi, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del 29enne. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Traffico in tilt

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico lungo l’Aversana ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause che hanno provocato il ribaltamento del camion.